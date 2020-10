“Non sono la nipote del cardinale Becciu né la sua dama segreta, sono allusioni vergognose. Io ho lavorato per il Vaticano, è vero. Ho conosciuto l’ex sostituto quattro anni fa, e per la Santa Sede ho costruito una rete di relazioni diplomatiche di alto livello. Che servivano, certo, anche a prendere informazioni per provare a liberare preti e suore rapiti in territori difficili. Ma non ho rubato un euro”. A parlare, in una intervista al “Domani”, è Cecilia Marogna, la “donna dei misteri” che ha ricevuto 600mila euro da un fondo della segreteria di Stato sul conto corrente di una sua società in Slovenia, all’epoca in cui il sostituto agli Affari generali era il cardinale Angelo Becciu.

