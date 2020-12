Più controlli e maggior visibilità dell’Obolo di San Pietro “in modo che il Popolo di Dio che aiuta con la sua generosità a sostenere la missione del Vescovo di Roma possa farlo con la fiducia che i suoi contributi siano amministrati in maniera adeguata, trasparente e con l’esercizio dei dovuti controlli”. Il Papa ha pubblicato un nuovo Motu Proprio con il quale converte in legge ciò che aveva già scritto nella lettera del 25 agosto scorso al Segretario di Stato. “Questo Motu Proprio rappresenta un altro passo importante nella riforma della Curia. La decisione arriva prima del 1 gennaio, per l’implementazione nel budget del 2021”, spiega il Vaticano.

