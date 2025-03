Vaticano: Papa Francesco in stabilità, prognosi riservata

Papa Francesco, ricoverato dal 14 febbraio, è attualmente in condizioni stabili, ma la sua prognosi rimane riservata. Nel corso della giornata di martedì, il Pontefice ha alternato momenti di preghiera e riposo. Questa mattina ha ricevuto l’Eucarestia, segno della sua continua pratica religiosa anche durante la degenza. La situazione sanitaria del Papa è monitorata attentamente, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali riguardo alla sua condizione. La riservatezza sulla prognosi, infatti, riflette l’approccio cauteloso adottato dallo staff medico. Gli aggiornamenti continuano a essere attesi, con i fedeli che si uniscono in preghiera per la completa guarigione del Papa.