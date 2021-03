Cresce la squadra di vescovi e cardinali scelti da papa Francesco tra i cosiddetti preti di strada in prima linea nella lotta alle povertà, disuguaglianze sociali, criminalità organizzata. Nomine con cui il pontefice argentino sta costantemente potenziando la sua personale macchina organizzativa di quella Chiesa “ospedale da campo dopo una battaglia” per aiutare “ultimi, scartati, poveri tra i più poveri” da lui stesso preannunciata all’inizio del pontificato.

La nomina episcopale del direttore della Caritas diocesana di Roma, don Benoni Ambarus – annunciata dal Vaticano sabato scorso in attesa della consacrazione del primo maggio prossimo – è solo l’ultima “promozione” di un sacerdote forgiato alla scuola della solidarietà “militante” tra le persone più bisognose, sia a Roma che – nel caso di don Ambarus – in Romania dove il neo vescovo è nato il 22 settembre 1974. Prima di lui – che con i suoi 46 anni è il più giovane vescovo italiano – altri 2 direttori della Caritas romana negli ultimi tempi sono stati elevati alla dignità vescovile e cardinalizia, rispettivamente monsignor Guerino Di Tora, ausiliare di Roma, e don Enrico Feroci, parroco e direttore del Santuario del Divino Amore, il primo prete romano ricevuto da Bergoglio dopo l’elezione papale del 13 marzo 2013. Un primo incontro che servì al neo pontefice per incominciare ad essere informato sulle maggiori criticità della sua nuova diocesi, Roma.

Nomine significative che rappresentano, in sostanza, la messa in pratica della rivoluzione avviata da papa Bergoglio nell’individuare i nuovi nomi destinati a far parte del Collegio Cardinalizio e dell’episcopato italiano ed estero. Una rivoluzione che ha portato il pontefice a cambiare il volto della gerarchia ecclesiastica con prelati dalla lunga esperienza vissuta accanto ai più bisognosi nelle grandi e piccole periferie, interrompendo, ad esempio, una secolare tradizione che elevava in automatico alla dignità cardinalizia i vescovi di grandi diocesi come, nel caso dell’Italia, Milano, Torino, Palermo, Venezia, vale a dire quattro tra le più importanti diocesi italiane guidate da un vescovo dopo secoli di guide cardinalizie.

Prima delle sorprendenti consacrazioni degli ultimi tre direttori della Caritas romana, il Papa aveva già provocato un certo scompiglio tra le componenti più tradizionaliste dell’universo cattolico, nominando cardinale l’Elemosiniere Apostolico, il polacco Konrad Krajewski, diplomato tra l’altro in elettronica, raccomandandogli di continuare ad occuparsi della assistenza dei bisognosi e dei senza fissa dimora che gravitano intorno al Vaticano e alla periferia romana. Non meno sorprendente l’elevazione cardinalizia di don Matteo Zuppi, tra i fondatori della Comunità di S.Egidio, storico organismo di volontariato impegnato nella promozione di immigrati, profughi, rom, anziani, e nel dialogo interreligioso, affidandogli la diocesi di Bologna.

Analogo il profilo di altre due importanti nomine cardinalizie dell’ultimo Concistoro, quella di don Paolo Lojudice, che da vescovo ausiliare di Roma impegnato nella pastorale del lavoro e della solidarietà sociale è stato elevato a guida della diocesi di Siena; e di padre Mauro Gambetti, francescano conventuale per anni Custode del Sacro Convento di Assisi, ingegnare meccanico, posto dal papa a presiedere la Fabbrica di San Pietro e la Basilica vaticana nella veste di arciprete. Non meno significative le promozioni di sacerdoti e vescovi impegnati in zone infestate dalla presenza di cosche malavitose, con iniziative varate per dare un futuro a giovani ed immigrati. Come ad esempio, la designazione dei nuovi vescovi di due diocesi calabresi, Reggio Calabria-Bova e Rossano-Cariati, i monsignori Fortunato Morrone e Maurizio Aloise, due sacerdoti impegnati da anni a contrastare le cosche malavitose con iniziative di accoglienza per migranti e di solidarietà per garantire ai ragazzi possibilità di studio e di lavoro, togliendoli dai pericoli di cadere nel giro di gruppi mafiosi e ‘ndranghetisti.

E proprio per questa loro sensibilità pastorale sono stati scelti da papa Francesco, monsignor Morrone a Reggio Calabria-Bove e Aloise a Rossano-Cariati. È, più o meno, lo stesso percorso umano e sacerdotale che ha caratterizzato il nuovo vescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, che sia da semplice parroco che da vescovo di Cerreto Sannito – Telese Sant’Agata dei Goti è stato sempre in prima linea accanto ai giovani ed alle popolazioni oppresse dalla camorra, in Campania.

Cosa chiede papa Francesco ai nuovi componenti della sua Chiesa “Ospedale da campo”? La risposta è una sola, “continuate a fare quello che avete sempre fatto per aiutare poveri, bisognosi, oppressi, in mezzo alla gente nel nome del Signore”, spiegano Oltretevere. E come lo stesso cardinale Vicario di Roma Angelo De Donatis conferma parlando della nomina vescovile del direttore della Caritas romana, don Benoni Ambarus, che non ha nascosto “sorpresa e stupore” alla notizia di essere stato “prescelto” dal pontefice. “Non è facile per nessuno – ha sottolineato il cardinale De Donatis – incarnarsi in una realtà umana ed ecclesiale diversa dal proprio Paese d’origine. L’esperienza personale ha reso don Benoni molto sensibile alle condizioni di chi vive in mezzo a noi da immigrato in una terra straniera, alla ricerca di un lavoro e di una condizione stabile. Stiamo parlando di una porzione enorme degli abitanti di questa città: oltre mezzo milione di persone, il 12,8% della popolazione romana. L’episcopato di don Benoni è segno concreto dell’attenzione di papa Francesco verso questa realtà umana, in particolare verso le tante comunità cristiane cattoliche (sono più di 150) che ogni domenica si riuniscono con il loro cappellano per la celebrazione dell’Eucarestia”. Ed è da questa consolidata esperienza che il direttore della Caritas, un romeno felicemente trapiantato a Roma, ha risposto alla chiamata vescovile, come tutti gli altri sacerdoti di periferia entrati nel mini esercito della solidarietà al servizio di papa Francesco.