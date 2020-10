“L’unica cosa che può nuocerti davvero (gli affari con Tirabassi, Crasso, Mincione, a Zurigo ecc. con i soldi dell’obolo) la tengo per me. Io non ti odio. Ascolta ti offro la pace per la seconda volta”. E’ uno dei messaggi, che, a quanto rivela Gianluigi Nuzzi su La Stampa, Francesca Immacolata Chaouqui, la donna che nel 2013 Papa Francesco scelse per la Cosea, la Commissione Pontificia per lo studio dei problemi economici, e che è finita al centro dello scandalo Vatileaks 2, avrebbe inviato all’allora monsignore Angelo Becciu, potente numero tre della segreteria di Stato. Il messaggio in questione è di fine settembre del 2017, quando lo scandalo del palazzo di Londra era ancora di là da venire. E non sarebbe un caso isolato: a quanto ricostruisce il quotidiano, la donna per anni avrebbe mandato decine di messaggi in posta privata sui social a Becciu “con pressioni, allusioni, veri o presunti retroscena, confidenze, e richieste”. Messaggi a cui però il cardinale non avrebbe mai risposto.

