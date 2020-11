Nuove perquisizioni nell’ambito dell’inchiesta vaticana sul palazzo di Sloane Avenue a Londra. Su richiesta della magistratura di Oltretevere, la guardia di finanza, a quanto apprende l’Adnkronos, ha eseguito perquisizioni nei confronti del finanziere anglo-italiano Raffaele Mincione, di Enrico Crasso, ex Credit Suisse poi a capo della fiduciaria Sogenel, per 27 anni gestore del patrimonio riservato della Segreteria di Stato, e di Fabrizio Tirabassi, ex responsabile amministrativo della Segreteria di Stato Vaticana con mons. Alberto Perlasca, indagati dai magistrati della Santa Sede a vario titolo per peculato, corruzione, abuso d’ufficio, estorsione, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla compravendita dell’immobile di Sloane Avenue a Londra da parte della Segreteria di Stato.

