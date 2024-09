Vaticano in difficoltà: Papa Francesco esorta i cardinali e critica i benestanti

Il Vaticano sta affrontando una situazione di deficit, e Papa Francesco sta intervenendo personalmente per ridurre le spese e migliorare le finanze dello Stato. In un discorso ai Movimenti popolari e in una lettera ai cardinali, il pontefice ha sottolineato la necessità di un impegno collettivo per raggiungere il “deficit zero”. Ha esortato i membri della Chiesa a praticare politiche etiche che accrescano l’efficienza economica del patrimonio ecclesiastico. Papa Francesco ha criticato duramente quei milionari che continuano a accumulare ricchezze senza mai condividerle, evidenziando l’importanza della generosità verso la comunità.

Francesco ha chiarito che raggiungere questo obiettivo non è solo un sogno, ma una realizzazione possibile, richiedendo una gestione trasparente e responsabile delle risorse della Chiesa. Ha chiesto ai membri del clero di dare l’esempio in termini di riduzione dei costi, mettendo in atto uno spirito di essenzialità e evitando il superfluo. Inoltre, il Papa ha lanciato un appello ai ricchi affinché contribuiscano di più attraverso politiche fiscali, sostenendo che dovrebbero essere imposte maggiori tasse sui milionari. Ha citato la figura di Gesù, suggerendo che la sua fermezza nei confronti dei benestanti è ben documentata.

Papa Francesco ha inoltre esortato i miliardari a riflettere sulla loro posizione e a considerare la condivisione delle loro ricchezze. Ha affermato che se anche una piccola parte di questi ultra-ricchi fosse disposta a condividere le proprie fortune, ciò non solo porterebbe benefici a chi ne ha bisogno, ma anche a loro stessi, creando un senso di felicità più profondo e autentico.

Questa chiamata alla condivisione è un tema ricorrente nel messaggio del Papa, che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle disuguaglianze economiche e sull’importanza della solidarietà. L’attenzione di Papa Francesco verso le questioni economiche non si limita solo alla vita interna della Chiesa, ma si estende anche ai problemi sociali e politici più ampi che riguardano il mondo intero. La sua leadership in questo ambito cerca di unire le persone verso una maggiore equità e giustizia sociale.