Benedetto XVI compie 94 anni. Il Papa emerito da quando annunciò la sua rinuncia al soglio di Pietro – era l’11 febbraio del 2013 – vive nel monastero Mater Ecclesiae accudito da alcune Memores domini, consacrate del movimento di Comunione e Liberazione.

Questo sarà il primo compleanno in cui Ratzinger non avrà accanto a sé il fratello Georg, scomparso il primo luglio del 2020 all’età di 97 anni. Benedetto XVI, per dargli l’estremo saluto, intraprese un faticoso viaggio a Ratisbona.

Non mancherà oggi per il compleanno di Benedetto XVI l’affettuoso pensiero di Papa Francesco. L’ultima dichiarazione pubblica Ratzinger l’ha rilasciata due settimane fa al settimanale cattolico tedesco Die Tagepost, esprimendo la sua gratitudine per l’Anno di San Giuseppe indetto da Papa Francesco e per la Lettera apostolica Patris corde.