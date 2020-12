Chi è Alberto Matta, l’uomo che ha “costretto” il tribunale di Malta a pignorare i conti del Vaticano in ogni angolo del mondo alla ricerca di 29 milioni di euro? Torinese di nascita, 52 anni all’anagrafe, Matta è un finanziere molto conosciuto che opera su svariate piazze finanziarie nazionali e internazionali, e il suo nome e i fondi che fanno riferimento alla sua persona spuntano a vario titolo in alcune note vicende giudiziarie, dalla Popolare di Vicenza alla Popolare di Bari per giungere alla Methorios. Con riferimento alla giurisdizione vaticana il nome di Matta ricorre nelle carte dei promotori di giustizia per una operazione immobiliare conosciuta come “l’investimento nel Palazzo della Borsa di Budapest”, operazione non andata a buon fine, che lo vede da anni contrapposto all’Istituto per le Opere di Religione.

Fonte