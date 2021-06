“Ieri la GdF ha perquisito la Spes, la Caritas e la Diocesi (sigh! Ignoranza del PM: la Diocesi è il territorio). È un atto dovuto dopo la rogatoria internazionale del 13.10.20. Sono necessari 6 mesi perché tale pratica venga evasa. Dalla documentazione acquisita non potranno non evidenziare l’inesistenza dell’accusa di peculato, come ampiamente già dimostrato dai nostri avvocati. Non c’è stato alcun passaggio di soldi tra fratelli! Diamo tempo al tempo. Soffriamo ancora con dignità. La verità, prepotente, parlerà da sola”. Così su Facebook Mario Becciu, fratello dell’ex Sostituto della Segreteria di Stato Vaticana Angelo Becciu.





