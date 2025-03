Vaticano: Due casi di insufficienza respiratoria, Papa Francesco resta vigile

Papa Francesco, 88 anni, è ricoverato in ospedale dal 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale. Durante il suo ricovero, ha manifestato due episodi di insufficienza respiratoria acuta, dovuti a un significativo accumulo di muco endobronchiale che ha portato a broncospasmo. Nonostante la situazione, il Pontefice rimane vigile e sotto stretto monitoraggio medico. Le sue condizioni sono seguite attentamente dal personale sanitario. La comunità cattolica e i fedeli in tutto il mondo sono in attesa di aggiornamenti sulla salute del Papa, che continua a ricevere messaggi di sostegno. Questo periodo di ricovero è stato difficile per lui, ma l’equipe medica sta facendo del suo meglio per garantire la sua recupero. Le notizie sulla sua salute sono state seguite con interesse anche dai media internazionali. Il Vaticano ha comunicato ufficialmente riguardo alla condizione di Francesco, rassicurando i fedeli sulle misure adottate per la sua cura. La situazione richiede attenzione e preghiere da parte di tutti coloro che lo sostengono in questo momento critico.