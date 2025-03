Vaticano: Dimissioni di Papa Francesco previste per domenica

Papa Francesco sarà dimesso domenica, secondo quanto comunicato dall’equipe medica che lo ha seguito. Tuttavia, il Pontefice dovrà continuare a seguire un regime di terapie per almeno due mesi, indicando che la sua ripresa richiederà tempo e attenzione. Le informazioni riguardanti la salute del Papa sono state diffuse per tenere informati i fedeli e il pubblico sulla sua situazione. La dimissione è un passo positivo nel percorso di recupero, ma il Papa dovrà affrontare un periodo di convalescenza in cui seguirà le indicazioni mediche. Il mondo si stringe attorno a lui, augurandogli una pronta guarigione e una ritorno alla normale attività. Le notizie aggiornate sulla sua salute continueranno a essere divulgate, per garantire la trasparenza e la vicinanza ai fedeli.