Vaticano: condizioni del Papa ancora gravi, ma senza crisi respiratoria

Le condizioni di salute del Papa continuano a essere critiche, ma da sabato sera non sono state segnalate ulteriori crisi respiratorie. La Sala stampa vaticana ha comunicato che Papa Francesco ha partecipato alla messa all’interno del suo appartamento situato al decimo piano dell’ospedale Gemelli di Roma. Nonostante le difficoltà, il Santo Padre sta seguendo con attenzione il suo percorso di cura e mantiene comunque una certa attività, come dimostrato dalla partecipazione alla celebrazione religiosa. La situazione resta monitorata attentamente dai medici e dal personale sanitario, mentre i fedeli e i leader religiosi continuano a esprimere il loro sostegno e a pregare per il suo rapida guarigione. La notizia giunge in un momento in cui l’interesse mondiale si concentra sulla salute del Papa e sulle sue capacità di continuare a svolgere il proprio ruolo di guida spirituale. La Sala stampa non ha fornito ulteriori dettagli sulle problematiche mediche specifiche affrontate dal Santo Padre, ma ribadisce che non si sono verificate crisi respiratorie nei giorni recenti.