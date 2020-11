Bancarotta fraudolenta per distrazione, autoriciclaggio, riciclaggio e responsabilità penale degli enti, per oltre un milione di euroo: sono le ipotesi di reato emerse dalle indagini dei finanzieri di Larino (Campobasso, coordinati dalla Procura nei confronti di un gruppo societario gravitante intorno ad una società attiva nel settore dei fertilizzanti, la Microspore Spa, riconducibile al broker di origini molisane Gianluigi Torzi, già al centro dello scandalo internazionale sull’acquisto del palazzo di Londra per conto della Segreteria di Stato del Vaticano. Gli indagati sono in tutto sei.

Fonte