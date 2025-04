Vaticano Affollato di Pellegrini: Migliaia di Fedeli in Preghiera a Santa Maria Maggiore con il Papa

Migliaia di fedeli si sono riuniti a Santa Maria Maggiore per pregare Papa Francesco, che ha scelto una tomba semplice per concludere il suo viaggio. Fin dalle prime ore di domenica, centinaia di persone si sono messe in fila per salutarlo. A Piazza San Pietro, una folla affettuosa ha reso onore al Pontefice scomparso, con molti giovani pellegrini presenti. L’evento ha mostrato una grande emotività e un forte legame tra il Papa e i suoi sostenitori.