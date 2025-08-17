Vasseur alla Ferrari: rischi e opportunità per il team italiano

Frederic Vasseur sta affrontando una stagione difficile alla guida della Ferrari. L’anno scorso, il team ha mancato di poco la vittoria nel campionato costruttori, un traguardo che avrebbe rappresentato un grande successo. Quest’anno, però, la McLaren ha dimostrato di essere in una categoria superiore, consolidando la sua posizione come favorita per il titolo.

Attualmente, è quasi impossibile competere con la McLaren, che sembra già avere in mano sia il campionato piloti che quello costruttori. Vasseur, pur consapevole della situazione, non ha fatto cambiamenti significativi dopo eventi come la gara di Barcellona. La Ferrari, con Leclerc, ha ottenuto alcuni podi e buone qualifiche, ma il divario con le McLaren di Norris e Piastri resta notevole.

Recenti notizie rivelano che Vasseur rimarrà al suo posto anche per le prossime stagioni. Questo potrebbe rassicurare alcuni tifosi, mentre altri sperano in una rivoluzione che per ora non si è vista. La Ferrari, pur rinnovando la fiducia in Vasseur, non tollererà errori, specialmente considerando il cambio di regolamenti previsto per il 2026.

In questo contesto, Vasseur deve trovare soluzioni per sviluppare una monoposto competitiva, mentre deve gestire anche la situazione di Lewis Hamilton, apparso in difficoltà nel suo primo anno con il team. Con il nuovo progetto, il 2026 potrebbe rappresentare un’opportunità di riscatto per entrambi, alimentando le speranze dei tifosi.