Vasi sanguigni coltivati in laboratorio

Negli Stati Uniti, circa 185.000 amputazioni avvengono ogni anno, spesso a causa di traumi vascolari. Un’innovazione bioingegneristica approvata dalla FDA potrebbe rivoluzionare il trattamento di queste lesioni: si tratta di un vaso sanguigno bioingegnerizzato che si integra nel corpo. Questo approccio rappresenta un’alternativa ai trapianti tradizionali, che spesso presentano limitazioni significative, soprattutto quando non sono disponibili vene sane da utilizzare.

Humacyte, l’azienda che ha sviluppato questo vaso, ha lavorato per oltre un decennio per isolare cellule vascolari da donatori, creando un vaso impiantabile senza rischi di rigetto. Attraverso un processo complesso che utilizza scaffold polimerici e nutrienti, i vasi prodotti diventano strutturalmente simili ai vasi sanguigni naturali e non contengono cellule vive, evitando quindi il riconoscimento da parte del sistema immunitario.

Rispetto a innesti sintetici come il Teflon, il vaso bioingegnerizzato ha mostrato un tasso di successo notevolmente superiore, con un’alta percentuale di funzionamento dopo 30 giorni e un rischio ridotto di infezioni. Questa tecnologia ha già mostrato risultati promettenti in studi clinici su pazienti con lesioni traumatiche.

Attualmente, l’approvazione FDA si concentra sulle lesioni traumatiche, ma il vaso ha il potenziale per applicazioni in altre condizioni, come la dialisi renale e il bypass cardiaco. La scienziata Laura Niklason e il dottor Michael Curi sottolineano l’importanza di questo traguardo, suggerendo che rappresenti un passo significativo verso il futuro della medicina.