VASCO ROSSI – ‘Vivere di Musica: Un’Opera d’Arte sulle Sue Canzoni’

Le canzoni di Vasco Rossi prendono vita in un libro d’arte dal titolo “Vasco Rossi Vivere | Living”, pubblicato dalla Galleria Mazzoli di Modena. Questo volume offre una collezione inedita di scritti personali di Vasco, tra cui note e pensieri che si mescolano ai testi delle sue canzoni più famose. La scrittura si presenta qui in un formato libero e informale, consentendo a Vasco di esprimere emozioni senza i vincoli della musica, aprendo la porta a nuove interpretazioni e riflessioni sui suoi versi.

Il libro è introdotto da due interventi significativi dei poeti Nanni Cagnone e Paul Vangelisti, che esplorano la figura di Vasco sia come rocker che come persona. Le pagine del volume sono arricchite dall’arte di diversi artisti, tra cui Carlo Benvenuto, Marcello Jori, Rosanna Mezzanotte e Gianluca Simoni, le cui opere sono ispirate dai brani evocativi di Vasco Rossi.

“Vasco Rossi Vivere | Living” è parte di una collana pubblicata dalla Galleria Mazzoli, che unisce poesia e arte visiva, creando un dialogo tra i testi poetici e le opere artistiche. L’obiettivo di questo libro è di mettere in luce l’aspetto più intimo e personale di Vasco, andando oltre la sua identità di cantante e rivelando invece il suo lato umano.

Il libro è disponibile in edizione limitata, con una tiratura di 500 copie numerate e 50 copie non destinate alla vendita, al prezzo di 100 €. Tutti i proventi delle vendite saranno interamente devoluti al Gruppo Abele, senza alcuna detrazione per le spese.

Paul Vangelisti, uno degli autori, è un poeta e critico letterario di San Francisco, con un’ampia carriera e molte pubblicazioni alle spalle. Nanni Cagnone, nato in Liguria, è un esperto poeta, saggista e traduttore che ha anche una lunga esperienza nel giornalismo e nelle pubblicazioni editoriali. Entrambi portano una prospettiva unica nel libro, arricchendone il contenuto e la presentazione.

La traduzione è curata da Paul Vangelisti, con una prefazione di Nanni Cagnone. Il libro promette di offrire non solo un tributo a Vasco Rossi come artista, ma anche di esplorare la sua umanità e i pensieri che lo accompagnano. Maggiori informazioni possono essere trovate sul sito ufficiale di Vasco Rossi.