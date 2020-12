Vasco Rossi, Una canzone d’amore… buttata via: il titolo della nuova canzone del rocker di Zocca, primo estratto dal nuovo album.

Vasco Rossi rompe gli indugi. La sua nuova canzone, che ha già presentato come una canzone d’amore, ha finalmente un titolo: Una canzone d’amore… buttata via. Lo ha ufficializzato il rocker di Zocca a poco meno di un mese dalla pubblicazione, che avverrà nel giorno di Capodanno 2021, per aprire al meglio quello che definisce ‘l’anno della rinascita’. Ecco tutti i dettagli sul nuovo singolo del Blasco.

Vasco Rossi: Una canzone d’amore… buttata via

“Una canzone d’amore… buttata via è il titolo della nuova canzone, uscirà il primo gennaio 2021. L’anno della rinascita!“, ha scritto il Kom sul suo account ufficaile su Instagram, dando appuntamento ai fan allo spettacolo di Roberto Bolle su Rai 1 del 1° gennaio in prima serata. Uno spettacolo che lo avrà come grande ospite d’onore.

Vasco Rossi

Cosa sappiamo della nuova canzone di Vasco? Per il momento solo che si tratta di una canzone d’amore, e che ha già un video ufficiale, girato da Pepsy Romanoff, regista di fiducia del rocker, nella location affascinante di Piazza Maggiore a Bologna. Di seguito il post con l’annuncio:

Vasco Rossi: il nuovo album nel 2021

L’artista emiliano sta per tornare con un nuovo album dopo sette anni. Il suo ultimo disco fin qui è infatti Sono innocente, datato 2014. Sul nuovo lavoro del rocker di Zocca non conosciamo molti dettagli, sappiamo solo che conterrà appunto il nuovo singolo presentato a Capodanno.

Tra l’altro, la pausa di sette anni tra un disco è l’altro è l’intervallo più lungo nella carriera del Blasco tra due suoi album. In questo lasso di tempo ha comunque dato alle stampe alcuni dischi dal vivo, raccolte e singoli di successo come La verità.