Vasco Rossi, Una canzone d’amore… buttata via: il significato della nuova canzone del rocker di Zocca, pubblicata il 1° gennaio 2020.

Dopo un’attesa lunga molti mesi, è uscito il nuovo brano di Vasco Rossi, Una canzone d’amore… buttata via. Si tratta dell’ennesima grande preghiera sull’amore del rocker di Zocca. Di ballate il Blasco ne ha scritte tantissime nel corso della sua carriera, brani che sono entrati a far parte del patrimonio della nostra musica. E quest’ultima potrebbe ripercorrere il grande successo dei grandi brani del passato. Scopriamo insieme il significato del testo di Una canzone d’amore… buttata via.

Vasco Rossi, Una canzone d’amore… buttata via: il significato

Qual è il significato del testo della nuova canzone del rocker di Zocca? Si tratta di un brano d’amore tipicamente vaschiano, con il protagonista che ammette di aver sbagliato, ma prega l’amata di perdonarlo e di lasciarsi proteggere.

In un crescendo musicale, il Blasco arriva a esplodere nel ritornello, che recita queste parole: “Non lasciarmi andar via, non lasciare che sia una stupida storia, una notte ubriaca, una sola bugia. Non lasciarmi andar via, non lascare che sia una canzone d’amore buttata via“.

Una canzone d’amore… buttata via: il testo

Il brano è stato presentato per la prima volta al pubblico in televisione nello show Danza con me di Roberto Bolle il 1° gennaio 2021. Il modo migliore per poter aprire l’anno della rinascita, si spera, per il mondo della musica e non solo. E intanto arrivano le prime critiche per il brano, ad esempio quella di Vincenzo Mollica, che ha definito il nuovo pezzo del rocker di Zocca un “capolavoro assoluto“. Parole di grande entusiasmo da parte anche dei grandi fan dell’artista emiliano, che ancora una volta non ha deluso le aspettative.

Di seguito il testo di Una canzone d’amore… buttata via: