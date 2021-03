Vasco Rossi, nuovo album a novembre: il rocker di Zocca ha ufficializzato il mese di uscita e ha regalato qualche dettaglio sul disco.

Vasco Rossi torna a parlare del suo nuovo album! Il rocker di Zocca, come sappiamo, dopo tanti anni in questo 2021 tornerà a pubblicare un disco, già anticipato dal singolo Una canzone d’amore buttata via, uscito nel giorno di Capodanno. Sui social ha voluto stuzzicare ancora i suoi fan. Non sappiamo quale sarà il titolo, ma sappiamo che uscirà a novembre, e che sarà un disco di “forma e sostanza“.

Vasco Rossi parla dell’album in uscita a novembre

Il nuovo album del Kom sta per vedere la luce. La data di uscita prevista dovrebbe essere quella del 12 novembre, salvo sorprese o ritardi. Quel che è certo è che sarà un disco di forma e di sostanza, come affermato dallo stesso rocker sui social.

“Non pensavo di tornare in sala di registrazione per lungo tempo…“, ha affermato l’artista, confessando di aver scelto per anni di pubblicare solo singoli per esigenza comunicativa. Ma le cose sono cambiate: “Di questi tempi… Mi trovo in una routine fatta di musica. Immerso nel mio proogetto. Ogni giorno, per qualche ora, lavoro al mio prossimo disco. E mi sento bene“.

Il nuovo album di Vasco Rossi: titolo in arrivo?

Non conosciamo ancora il titolo del nuovo album del rocker di Zocca. Ma sappiamo che uscirà a novembre, come ha confermato lo stesso artista nel suo ultimo post social: “Uscirà a novembre, ma questi sono i mesi in cui tutto prende una linea definitiva. Sarà un disco… di forma e di sostanza!“. Chissà quali sorprese avrò riservato per noi il Blasco, fermo discograficamente a Sono innocente del 2014, diciassettesimo album della sua carriera. Sette anni dopo tutto è cambiato, ma la sua musica è pronta a travolgerci, ancora una volta, con quell’energia che solo Vasco sa regalare. Di seguito il suo post: