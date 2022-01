In un post su Instagram, Vasco Rossi mostra la sua prima chitarra. Il rocker di Zocca: “Siamo diventati inseparabili”.

Vasco Rossi ha condiviso una vecchia foto su Instagram, in cui mostra la sua prima chitarra dalla quale non si è mai separato. Uno strumento che lo ha accompagnato nel corso della sua lunga e prospera carriera e che il rocker di Zocca ha voluto mostrare ai suoi fedeli fan.

Vasco Rossi

Vasco Rossi mostra la sua prima chitarra ai fan: la foto

Il rocker di Zocca ha mostrato, su Instagram, uno scatto in cui si mostra insieme alla sua fedele chitarra. Lo strumento a corde lo ha accompagnato per tutta la sua carriera e da essa non si è mai separato. Il musicista emiliano è molto orgoglioso di averla ancora con sé e, per questo, ha condiviso lo scatto, in bianco e nero, sul proprio profilo Instagram. Ecco la foto:

Nella didascalia leggiamo: “La mia prima chitarra era un gioco, poi è diventata un’arma, non potevo andare in giro senza, siamo diventati inseparabili. Sono uno che scrive solo quello che sente. Non so mai se riesco ad arrivare alla fine di una canzone. Quando succede è come un miracolo…“.

Il Natale a Zocca

Il rocker ha trascorso il Natale a Zocca, suo paese di origine, insieme a mamma Novella. L’artista, inoltre, ha fatto visita ai suoi amici più cari, rispettando – ovviamente – le regole anti contagio.

Inoltre, ha fatto visita anche alla scuola di musica Massimo Riva, dove l’artista ha avuto modo di incontrare gli studenti, dando loro un momento di gioia ed evasione.