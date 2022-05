Vasco Rossi sta per tornare dal vivo: la scaletta dei concerti del rocker di Zocca nell’estate del 2022.

L’attesa spasmodica sta per concludersi. Dopo quasi tre anni Vasco Rossi è pronto a infiammare nuovamente i cuori del proprio pubblico dal vivo, con una nuova serie di concerti in alcune delle più grandi location per concerti in Italia. E a poche ore dal via del suo nuovo tour, con la controversa data di Trento, spunta sul web anche la possibile scaletta dei concerti per questa leg estiva del 2022.

Una scaletta ricca di canzoni ritmate, con ben 29 brani in grado di far saltare e scatenare il pubblico che accorrerà in massa ai suoi mega eventi. Non mancheranno i grandi classici, ma ci sarà spazio anche per molti brani provenienti dal suo ultimo album, Siamo qui. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vasco Rossi in tour nel 2022

La data zero del nuovo tour di Vasco, forse la più chiacchierata di tutti i tempi, anche perché andrà a battezzare la nuova Trentino Music Arena di Trento, è in programma in data 20 maggio.

Vasco Rossi

Tra maggio e giugno il cantautore però girerà l’Italia da Nord a Sud, con una capatina anche in una delle due più grandi isole. Ecco il calendario completo:

– 24 maggio all’Ippodromo Milano Trenno di Milano

– 28 maggio all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola (Bologna)

– 3 giugno alla Visarno Arena di Firenze

– 7 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli

– 11 e 12 giugno al Circo Massimo di Roma

– 17 giugno allo Stadio San Filippo di Messina

La scaletta dei concerti di Vasco Rossi nel 2022

Per quanto riguarda le canzoni che saranno presenti in questi live del Kom, sul web si è diffusa nelle ultime ore una scaletta, o presunta tale, del concerto di Trento. Scaletta che, se confermata, potrebbe essere utilizzata anche nel resto del tour, magari con qualche modifica qua e là. Scopriamola insieme:

– XI comandamento

– L’uomo più semplice

– Ti prendo e ti porto via

– Se ti potessi dire

– Senza parole

– Amore… aiuto

– Muoviti!

– La pioggia alla domenica

– Un senso

– L’amore, l’amore

– Interludio

– Tu ce l’hai con me

– C’è chi dice no

– Gli spari sopra

– Stupendo

– Siamo soli

– Una canzone d’amore buttata via

– Ti taglio la gola

– Rewind

– Delusa

– Eh già

– Siamo qui

– Sballi ravvicinati del terzo tipo

– Toffee

– Sally

– Anima fragile

– Siamo solo noi

– Vita spericolata

– Canzone

– Albachiara

Di seguito il video di un live di Albachiara: