Milano Music Week 2021: il programma dell’evento milanese dedicato alla musica, con protagonista anche Vasco Rossi.

Torna la Milano Music Week in questo 2021 di ripartenza. Dopo lo stop imposto dalla pandemia nel 2020, la settimana dedicata alla muica nel capoluogo lombardo animerà nuovamente le serate meneghine dal 22 al 28 novembre. Una settimana speciale che porta il titolo di Music Rocks Here, e che quest’anno avrà al centro i protagonisti che più hanno sofferto durante la pandemia: il mondo della musica dal vivo e dei live club. E ad aprire l’evento ci sarà anche un nome d’eccezione: Vasco Rossi.

Vasco Rossi

Vasco Rossi alla Milano Music Week 2021

Come riferito dall’Ansa, sarà il Kom a inaugurare ufficialmente la nuova edizione della settimana milanese dedicata al mondo delle sette note. Il rocker di Zocca interverrà in streaming in occasione della pubblicazione, il 12 novembre, del suo nuovo album, Siamo qui. Un grande battesimo per la kermesse milanese, che mai come quest’anno punta a rilanciarsi e a regalare ai cittadini di Milano tantissimi eventi degni di grande attenzione, per tornare a vivere la musca da vicinissimo.

Milano Music Week 2021: le anticipazioni

Non è stato ancora divulgato il programma della nuova edizione della manifestazione promossa dal Comune di Milano con la collaborazione di Siae, Fimi, Nuovoimaie e Assomusica. L’evento sarà di casa all’Apollo Milano sui Navigli, location particolarmente significativa che ospiterà non solo concerti e live ma anche incontri e dibattiti.

A curare la manifestazione saranno Luca De Gennaro e Nur Al Habash. A rendere unica questa edizione sarà la necessità di sfruttare il potenziale sia degli eventi dal vivo che di quelli che potranno essere seguiti anche comodamente da casa. Una modalità ibrida da testare per creare nuovi standard di fruizione da poter riutilizzare anche in futuro. “Vogliamo che sia la prima Milano Music Week di una nuova era per la musica in città“, sottolineano De Gennaro e Al Habash. Il countdown può cominciare. La musica sta tornando nelle nostre vite, e stavolta per non uscirne più.

Di seguito il video di Siamo qui: