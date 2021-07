Vasco Rossi sarà protagonista di un concerto evento speciale a Trento nel 2022: la data e tutti i dettagli sui biglietti.

Il 2022 di Vasco Rossi si colora di un altro concerto. Il rocker di Zocca ha annunciato tramite i social un nuovo evento dal vivo a Trento nel maggio del prossimo anno, per poter inaugurare la Trentino Music Arena. Un grandissimo live nuovo di zecca che va ad arricchire il calendario dei concerti del Blasco nel prossimo anno, quello del definitivo ritorno della musica dal vivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vasco Rossi in concerto a Trento: tutti i dettagli

L’annuncio del rocker è arrivato tramite il cambiamento della copertina del suo account Facebook ufficiale. Il nuovo concerto del Blasco s’inserisce nella più ampia tournée che avrebbe dovuto vedere il cantante protagonista nei principali festival musicali italiani nel 2020.

Vasco Rossi

La data da segnare in calendario è quella del 20 maggio 2022. La conferma è arrivata anche dalla Provincia autunoma di Trento, che ha dichiarato in una nota: “La giunta provinciale ha approvato oggi una delibera che intende mettere in campo gli strumenti per realizzare un evento atteso e di grande richiamo che nelle intenzioni vuole essere un primo passo per fare di Trento e del Trentino un territorio capace di ospitare grandi eventi musicali (ma anche sportivi) di livello internazionale“.

I concerti di Vasco Rossi e l’arrivo a Trento

Già nello scorso mese di settembre, a pochi giorni dalle elezioni della città trentina, il presidente della Regione aveva dichiarato che il Blasco avrebbe tenuto un concerto a Trento nel corso di questa estate, quella 2021. Tuttavia il rocker aveva bollato la news come un fake, e la cosa era tornata sotto silenzio. Nonostante la smentita, comunque la Provincia confermò una trattativa in stato avanzato con l’entourage. Trattativa che evidentemente è andata a buon fine proprio in questi ultimi giorni, per la gioia di tutti i suoi fan della regione settentrionale. Di seguito l’annuncio: