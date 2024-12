VASCO ROSSI: I Magnifici 7 – Il Docu-Film in Prima TV su Canale 5 Questa Sera

Questa sera, 28 dicembre, andrà in onda su Canale 5 lo speciale “Vasco Rossi – I Magnifici 7”, un docufilm che esplora l’essenza e le emozioni dei concerti di una delle rockstar italiane più celebri. Diretto da Giorgio Verdelli, il film propone 14 brani eseguiti integralmente, arricchiti da immagini, racconti e testimonianze che trasformano il concerto in un’esperienza profonda e riflessiva. Vasco Rossi si racconta in una lunga intervista, rivelando il suo approccio alla musica e il forte legame con il suo pubblico.

Il docufilm mette in evidenza il senso di appartenenza e condivisione che caratterizza i concerti di Vasco. Le storie dei fan presenti a San Siro alternano momenti emozionanti a attimi di gioia e speranza, creando una celebrazione collettiva che fa sentire ogni partecipante parte di qualcosa di grande. “I Magnifici 7” non si limita a cronachizzare un concerto, ma si propone come un ritratto dell’artista, dove le sue canzoni fungono da tappe di un percorso emotivo. Ogni pezzo musicale rivela aspetti della personalità di Vasco e dell’intenso legame con i suoi sostenitori.

Il docufilm è prodotto da Giamaica e Sudovest Produzioni, con la sceneggiatura scritta da Pamela Maffioli, Tommaso Cennamo e Chiara Di Giambattista. La regia live dei concerti di San Siro 2024 è di Pepsy Romanoff, mentre il montaggio è curato da Vitaliano Murdocco. Lo speciale sarà disponibile in prima serata su Canale 5 e in diretta su Mediaset Infinity.

Inoltre, è stato annunciato il calendario dei concerti di Vasco Rossi per il 2025, con eventi in diverse città italiane: Torino (31 maggio e 1 giugno), Firenze (5 e 6 giugno), Bologna (11 e 12 giugno), Napoli (16 e 17 giugno), Messina (21 e 22 giugno) e Roma (27 e 28 giugno). I biglietti possono essere acquistati attraverso VivaTicket e TicketMaster.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile visitare i profili ufficiali di Vasco Rossi sui principali social media e il suo sito web.