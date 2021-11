Vasco Rossi festeggia un grande traguardo: è arrivato al primo posto in classifica con un album negli ultimi cinque decenni.

Nessuno come Vasco Rossi, almeno in Italia. Il rocker di Zocca continua a macinare record su record. E l’ultimo ha davvero del clamoroso. Da quando è iniziata la sua carriera discografica, se si escludono gli anni Settanta, che lo hanno visto debuttare solo al tramonto, l’artista emiliano è sempre arrivato al primo posto in classifica in Italia con almeno un album nel decennio. L’ultimo disco a riuscirci è stato Siamo qui, già certificato disco d’oro a una settimana dall’uscita. Con questo sono ben cinque i decenni consecutivi di Blasco in vetta alle classifiche. Un record che difficilmente un artista italiano potrà riuscire a superare.

Vasco Rossi sempre al primo posto in classifica

Il suo primo album a raggiungere il primo posto fu Bollicine del 1983, il suo sesto disco in studio. Un capolavoro per pubblico e critica, premiato dai risultati e ancora oggi ritenuto uno dei più importanti album nella storia della musia italiana. Nello stesso decennio, tra l’altro, il Blasco fece il bis con C’è chi dice no del 1987.

Negli anni Novanta arrivò in testa alla classifica in Italia addirittura con tre album. Diventato ormai una vera e propria icona vivente del rock nostrano, il cantautore conquistò la vetta con Gli spari sopra del 1993, Nessun pericolo per te del 1996 e Canzoni per me del 1998.

Anni Duemila e Duemiladieci

Nuovo millennio, vecchi traguardi. Anche negli anni Duemila il Blasco fece una tripletta, arrivando davanti a tutti con Stupido hotel del 2001, Buoni o cattivi del 2004 e Il mondo che vorrei del 2008. E negli anni Duemiladieci tornò a fare un bis con Vivere o niente del 2011 e Sono innocente del 2014, rimasto a lungo il suo ultimo album… fino a questo 2021 che ci ha restituito un Vasco in grande spolvero, più in forma che mai, comoe dimostrato da Siamo qui.

