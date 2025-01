Vasco Rossi Contro il Nuovo Codice della Strada: La Replica di Salvini

Matteo Salvini ha risposto a Vasco Rossi in merito alle modifiche del Codice della Strada e alle pene aggravate per guida sotto l’effetto di sostanze. Il vicepremier ha definito “falso” quanto affermato dal cantante riguardo l’impossibilità di risalire all’assunzione di sostanze solo poche ore prima del controllo. Durante un’intervista a “Cinque Minuti” su Rai Uno, Salvini ha spiegato che i test per alcol e droghe rilevano la presenza di oppiacei solo nelle ore immediatamente antecedenti al check, contrastando l’affermazione di Rossi.

Il dibattito tra i due continua a infiammarsi: Rossi in un video su Instagram ha ripreso la polemica, affermando di non aver mai sostenuto che fosse accettabile guidare in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. Ha accusato Salvini di distorcere le sue parole e di fare “propaganda sulla pelle delle persone”. Rossi ha criticato le nuove norme, sostenendo che non è giusto ritirare la patente a chi ha consumato cannabis diversi giorni prima, rimarcando la sua convinzione che, dopo una settimana, una persona possa tornare a guidare in modo lucido.

Salvini ha sostenuto che le nuove disposizioni, in vigore dal 14 dicembre, sono state efficaci, con la riduzione del numero di incidenti stradali e il salvataggio di 43 vite rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, Rossi ha avvertito che tali normative potrebbero rovinare vite innocenti, puntando il dito contro una “ingiusta caccia” a comportamenti legali come l’uso terapeutico della cannabis. Il contrasto tra i due è dunque profondo e radicato su visioni opposte: da un lato Vittorio Rossi, che si batte per la libertà personale e la giustizia sociale, e dall’altro Salvini, che difende la sicurezza stradale e la necessità di regole più severe.

Il tema centrale della disputa rimane il ritiro della patente previsto in seguito a un test positivo per sostanze stupefacenti, indipendentemente dallo stato psicofisico al momento del controllo. Entrambi continuano a esprimere le proprie posizioni in video e interviste, attizzando ulteriormente il dibattito pubblico su una questione tanto delicata quanto rilevante per la società.