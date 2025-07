Vasco Rossi colleziona sold out per il tour 2026

Il mondo della musica italiana si prepara a vivere un nuovo capitolo dell’epopea di Vasco Rossi, che dopo il successo del suo recente tour negli stadi, ha già annunciato il Vasco Live tour 2026. A pochi giorni dall’uscita del remix di “Va bene, Va bene così”, la vendita dei biglietti ha registrato numeri incredibili.

In sole due ore dalla apertura della vendita, sono stati venduti oltre 350.000 biglietti, portando il presidente di Live Nation Italia, Roberto De Luca, a definirli “dati folgoranti”. Solo un numero molto limitato di biglietti rimane disponibile, che verranno messi in vendita in un secondo momento. Negli ultimi cinque anni, il tour di Vasco ha quasi raggiunto i 3 milioni di biglietti venduti, evidenziando l’affetto incondizionato dei fan.

Il Vasco Live tour 2026 prevede dieci concerti in cinque città italiane, promettendo un’esperienza indimenticabile di musica e emozioni. Le date ufficiali sono fissate: il 5 e 6 giugno a Ferrara, presso il Parco Urbano G. Bassani; il 12 e 13 giugno a Olbia, all’Arena; il 18 e 19 giugno a Bari, allo Stadio San Nicola; il 23 e 24 giugno ad Ancona, allo Stadio Del Conero; e infine, il 28 e 29 giugno a Udine, presso il Bluenergy Stadium.

Il forte coinvolgimento del pubblico sottolinea di nuovo l’amore duraturo tra Vasco e i suoi supporter, pronti a festeggiare insieme un’altra estate all’insegna del rock.