Vasco Rossi, arriva la raccolta di figurine: Vasco Kom Collection

Vasco Rossi, la sua carriera raccontata in una raccolta di figurine: arriva la Vasco Kom Collection.

Vasco Rossi non smette mai di stupire, e adesso alla sua lunga carriera da record aggiunge un ulteriore tassello, forse quello meno prevedibile. Il Kom è diventato infatti uno dei pochissimi artisti che può vantare una collezione di figurine dedicate alla sua storia artistica. Un primato straordinario che trasformerà tutti i suoi fan in bambini, pronti a correre in edicola per collezionare tutte le card che ripercorrono la storia di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi.

Vasco Rossi protagonista di una collezione di figurine

Dal 21 marzo arrivano in edicola le bustine con le figurine della nuovissima Vasco Kom Collection. Una collezione straordinaria che permetterà di fotografare la sua incredibile vita artistica attraverso 150 figurine che potranno essere applicate su un album in vendita insieme a una singola bustina.

Vasco Rossi

In attesa di poter rivedere il Blasco sui principali palchi italiani nell’estate 2023, per un ennesimo straordinario tour negli stadi, potremo dunque completare la più emozionante delle collezioni dedicate alla carriera di un cantante che regala ogni anno nuove sorprese ai suoi fan.

Come sono le figurine della Vasco Kom Collection

La collezione in arrivo in edicola è dunque formata da 150 figurine. Ogni classica bustina, di quelle che per anni sono state richiestissime dai bambini di tutto il mondo, conterrà sette figurine e permetterà di partecipare anche a un concorso per vincere i biglietti per il nuovo tour del Blasco, il Vasco Live 2023.

Per quanto riguarda le figurine, non saranno solo semplici mini fotografie, ma ce ne saranno anche alcune speciali, metallizzate, e alcune molto rare, olografiche, in edizione limitata. Un modo per rendere ancora più speciale una collezione che permetterà di ripercorrere oltre 40 anni di straordinaria carriera, dai primi passi come deejay a Radio Punto fino ai grandissimi live della scorsa estate.