Vasco Rossi annuncia tour 2023 negli stadi: il post su Instagram

Vasco Rossi ha confermato un nuovo tour nel 2023: l’annuncio del rocker di Zocca attraverso un post su Instagram.

Vasco Rossi torna in tour anche nel 2023. La notizia era nell’aria, circolava già da qualche giorno, se non qualche settimana. Mancava una conferma, un gesto ufficiale da parte del Blasco. Detto, fatto. Nel bel mezzo di settembre 2022 con un post pubblicato sui suoi account social il rocker di Zocca ha confermato che tornerà a suonare ancora negli stadi il prossimo anno, dopo aver chiuso nel mese di giugno un tour trionfale da oltre 700mila biglietti venduti.

Vasco Rossi in tour nel 2023

Il grande artista emiliano, uno dei più amati in Italia, è stato fermato per un paio d’anni dalla pandemia da Covid. Dopo essere stato protagonista nel 2019 di uno straordinario tour, il Kom avrebbe dovuto tornare negli stadi nel 2020, ma per poter godere dei suoi concerti abbiamo dovuto aspettare due estati a causa del diffondersi del virus.

Vasco Rossi

L’entusiasmo per tutti i concerti che abbiamo vissuto questa estate è stato straordinario. Da Trento a Napoli, da Milano a Roma, Vasco ha trionfato ovunque, chiudendo il tour con 701mila biglietti venduti. Anche per questo motivo, il Kom non ha voluto prendersi nemmeno un anno di pausa, e nel prossimo giugno tornerà ancora negli stadi. Non conosciamo ancora le date, ma una cosa è certa: ci sarà da divertirsi, “se non ci sarà la fine del mondo…“. Di seguito il suo post:

Gli indizi di Vasco Rossi

Lo stesso Blasco sui suoi canali social aveva lanciato diversi indizi sul possibile nuovo tour. Prima di incontrare il suo fanclub per l’annuale meeting, l’artista aveva infatti spiegato che avrebbe parlato di qualcosa di più importante del solito, facendo intendere che avrebbe potuto già annunciare un nuovo tour.

Una sensazione che è stata ampiamente confermata. Non resta che aspettare qualche giorno per saperne di più, ma ormai è questione di poco: l’annuncio sta per arrivare e la corsa ai biglietti sta per iniziare.