Vasco Rossi a Messina: scaletta emozionante del concerto!

Il 21 e 22 giugno 2025, Vasco Rossi si esibirà allo Stadio San Filippo di Messina per il suo Live Tour, dopo altre tappe in città come Bibione, Torino, Firenze, Bologna e Napoli, concludendo il tour a Roma il 27 e 28 giugno. La scaletta del concerto include i seguenti brani: “Vita spericolata,” “Sono innocente ma…,” “Manifesto futurista della nuova umanità,” “Valium,” “Vivere,” “Mi si escludeva,” “Gli spari sopra,” “Quante volte,” “Ed il tempo crea eroi,” “Un gran bel film,” “Vivere non è facile,” “Interludio 2025,” “Buoni o cattivi,” “Basta poco,” “Siamo qui,” “C’è chi dice no,” “Io perderò,” e un medley di diverse canzoni. La scaletta continua con “Rewind,” “E adesso che tocca a me,” “Senza parole,” “Sally,” “Se ti potessi dire,” “Siamo solo noi,” “Canzone,” e “Albachiara.”

Inoltre, Eventi in Bus, partner di Team World, offre pullman riservati ai fan per raggiungere il concerto, con partenze da tutta Italia. Questo servizio permette di viaggiare senza preoccupazioni organizzative e risparmiare su costi di benzina e parcheggio. È possibile prenotare il viaggio tramite il sito di Eventi in Bus, utilizzando il codice sconto TEAM-W per ottenere vantaggi su qualsiasi evento presente sul portale.

