VARTA Batterie ricaricabili AAA Recharge Phone Accu Micro Ni-Mh (pacco da 2, 800 mAh, adatta a telefoni wireless)

Batterie Mini stilo AAA T398 per Cordless da 800 mAh Ready 2 Use – pronte all’uso: Le Batterie Ricaricabili VARTA Ready to Use sono pre-caricate per un utilizzo immediato

Tecnologia sviluppata per ottimizzare l’uso dei telefoni cordless, dect, senza filo di tutte le marche: Philips, Gigaset C 530 A Duo, Panasonic, KX-TG6811JTB, telefoni analogici

Ideali per: microfoni, mouse, baby monitor, radiosveglie, giocattoli, toys, radiocomandati, giochi elettrici, joypad, flash, torce, sistemi GPS , centraline da irrigazione, giardino, giocattoli per bambini, radio

Le Batterie Ricaricabili VARTA Ready To Use hanno un’auto-scarica molto bassa e una durata estremamente lunga

Le Batterie Ricaricabili VARTA Ready To Use sono utilizzabili per dispositivi sia ad alto sia a basso consumo energetico