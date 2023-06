VARTA Batterie ricaricabili AA Recharge Solar Mignon Ni-Mh (800mAh, pacco da 8), ricaricabile senza effetto Memory – pronta all’uso

Descrizione Prodotto

Ricaricabili VARTA

Competenza e qualità

Qualità e vicinanza alle esigenze dei clienti: questi sono i valori che vogliamo condividere con voi per crescere insieme.

Batterie Ricaricabili Varta

Le ricaricabili Varta sono state sviluppate per soddisfare le esigenze quotidiane dei consumatori. Dispositivi elettronici, telefoni cordless, luci solari da giardino o giocattoli per bambini, Varta offre sempre la soluzione energetica ottima per farti godere il tuo tempo. Ricaricabili centinaia di volte, queste batterie aiutano a ridurre i costi per il consumatore e l’impatto sull’ambiente. Grazie alla tecnologia Ready to Use, le batterie possono essere utilizzate fuori dalla confezione offrendo prestazioni molto elevate e durevoli.

Tecnologia Ready to use: le batterie sono pre-caricate per un utilizzo immediato Ricaricabili con qualsiasi Caricatore Auto-scarica molto bassa e durata particolarmente lunga Una volta caricate, le batterie conservano fino al 75% della loro capacità per 12 mesi Ideali per dispositivi ad alto consumo energetico come sveglie, fotocamere digitali, torce, orologi da muro, telefoni cordless, giocattoli elettronici, luci solari, controller, flash fotografici, mouse senza fili, microfoni, lettori MP3, radio, babyphone, allarmi, giochi telecomandati, sistemi GPS, centraline da irrigazione, luci da giardino Senza effetto memoria Qualità e risparmio: le batterie ricaricabili sostituiscono fino a 4000 batterie standard e possono essere riutilizzate per anni

BATTERIE RICARICABILI per dispositivi standard e specifici

Accu AAA (4pezzi) Accu AA (4pezzi) Accu AA (4pezzi) Accu Phone AAA (2pezzi) Accu Toys AAA (4pezzi) Accu Solar AA (2pezzi)

Tecnologia Ready to Use

✓

✓

✓

✓

Capacità

800 mAh 2400 mAh 2600 mAh 800 mAh 800 mAh 800 mAh

Tipo di applicazioni

Standard Standard Standard Telefoni cordless Giocattoli elettronici Luci solari da giardino

Formato disponibile

AAA AA AA AAA AAA AA

Tutte le batterie ricaricabili Varta sono “Ready to Use”: pre-caricate, possono essere utilizzate immediatamente appena tolte dalla confezione.

La capacità di una batteria ricaricabile è espressa in mAh. Ad esempio, 800 mAh significa che la batteria può produrre potenza pari a 800 mAh per oltre un’ora oppure 200 mAh per oltre 4 ore.

Le ricaricabili hanno un’auto-scarica molto bassa per una durata particolarmente lunga. Possono conservare fino al 75% della loro capacità per oltre 12 mesi.

Le ricaricabili garantiscono un risparmio a lungo termine: 4 batterie ricaricabili possono sostituire fino a 4000 batterie standard e possono essere riutilizzate per anni.

Rechargeable Mignon AA blister da 8 con capacità nominale di 800 mAh

Le batterie ad accumulatore sono adatte a tutti i dispositivi Ni-MH ricaricabili e alle applicazioni standard disponibili sul mercato

Le batterie Varta Accu resistono al sovraccarico e all’autoscarica profonda, e si contraddistinguono per i cicli ottimi e la notevole durata

La confezione include: blister da 8 di batterie Varta Phone ACCU AA 800mAh