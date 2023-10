Varrese su Beatrice: “Mi ama, sono il suo tipo e non lo ammette. Però odia la figura maschile”

Niente da fare, la tregua tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi è durata meno della permanenza di Riccardo Fogli al GF Vip 7. I due gieffini continuano a lanciarsi frecciatine e a litigare ogni puntata. Stasera durante la cena l’attore ha confidato un suo pensiero bislacco a Fiordaliso. Secondo Massimiliano, Beatrice avrebbe un problema con ‘la figura maschile’ e segretamente sarebbe attratta da lui.

“Lei non la capisce l’ironia, pensa sempre che sia un attacco. Io non faccio più nulla, è lei che stuzzica. A lei sai cosa manca? Io che le rispondo. Perché lei fondamentalmente uno come me lo ama. Però siccome sa che qui dentro non potrà mai… Lei, io sono il suo tipo. Non lo ammetterà mai, è per questo mi odia, perché lei principalmente odia l’uomo. Se le piace Giuseppe? Lei fondamentalmente ha un odio per la figura maschile”.

Quindi ricapitolando, Alex Schwazer è convinto che la Luzzi abbia una cotta per lui, ma Varrese invece pensa che in realtà Beatrice sia innamorata di lui.

“Se tutti hanno un problema con lei allora dovrebbe rendersi conto che forse non siamo noi a sbagliare. Comunque in queste ultime due settimane io ero impegnato su un altro fronte, quello di Heidi, per le nostre cose. Infatti lei in questo periodo se l’è presa con tutti voi. Adesso che Heidi è uscita sono tornato. Provoca, non capisce l’ironia, si arrabbia per nulla. Per me resta una grande stratega e questo direi che è evidente. Se è la preferita del pubblico? No, diciamo che è stata la preferita tra quelli finiti al televoto con lei. Però da qui a dire che è la preferita tra tutti è una cosa molto diversa. Aspettiamo e vediamo se sarà davvero così oppure la storia è un’altra”.