Varrese, perché ha fatto Luca Era Gay, parla Povia: “In che rapporti siamo”

Non soltanto Il Bello delle Donne, Carabinieri, Carramba che Fortuna e Amici Celebrities, nella sua carriera Massimiliano Varrese è stato anche protagonista di un video musicale molto discusso. Il gieffino nel 2009 ha recitato nel videolclip di Luca Era Guru Gay, brano sanremese di Povia (che conquistò il secondo posto dietro a La Forza Mia di Marco Carta).

Varrese e la partecipazione a Luca Era Gay, le parole di Povia.

In un’intervista rilasciata a Novella 2000 Povia (escluso da Sanremo 2024) ha spiegato di aver conosciuto Massimiliano 16 anni fa ed ha aggiunto che all’attore sarebbe piaciuta molto la canzone, per questo avrebbe deciso di girare il video musicale: “Non c’è stata una scelta. Ho conosciuto Massimiliano, gli è piaciuta la canzone in quel momento e ha deciso di entrare a far parte del videoclip da protagonista. Lui è un attore, è stato pagato e ha recitato la parte. Se sono rimasto in contatto con Varrese? No. Ognuno va per la sua strada. Massimiliano è venuto a fare il video nel 2008, prima che partecipassi a Sanremo nel 2009. Abbiamo fatto il videoclip ma è come se fosse stato ingaggiato. Poi lui credo fosse agli inizi. All’inizio fai un po’ tutto. Magari tornasse indietro non lo rifarebbe. Io non ho amici artisti perché da quella canzone lì sono diventato omofobo, razzista, no vax. Tutto io sono“.

Massimiliano Varrese ha recitato in Luca era gay di Povia vi giuro tra grandi menti si son trovati aghaahhahahahggaha #grandefratello pic.twitter.com/TiXNmpgMlV — cresci 🎀 (@priscillna) October 25, 2023

