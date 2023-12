Varrese fa una confessione assurda a Beatrice: lei voleva dirlo in puntata

Ieri sera al Grande Fratello Massimiliano Varrese ha attaccato più volte Beatrice Luzzi e lei in almeno due occasioni ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter parlare: “Posso dire una cosa su Massimiliano? Vorrei di una cosa che lo riguarda“. Alla fine per mancanza di tempo la gieffina non ha potuto raccontare quello che è successo, ma l’ha fatto durante la notte: “Ma sai cosa volevo dire su Massimiliano? Quello che mi ha detto stamani. Anche davanti a Rosanna mi ha detto ‘c’è molta attrazione tra me e te’. Sì è tornato con questo fatto dell’attrazione. Poi in bagno mi diceva che io e lui avremmo potuto anche avere una storia d’amore”:

Massimiliano dice di non aver mai detto che voleva fidanzarsi con Beatrice, quando non solo ci scherzava parecchio e anche troppo su e Beatrice gli diceva più volte che non fosse divertente, ma in più c’è il video in cui dice “per te ho provato un’attrazione”

Varrese e le confessioni a Beatrice Luzzi.

Massimiliano ha sentito le rivelazioni di Beatrice e si è appartato con Anita per smentire tutto: “Sta dicendo delle cose su di me che lasciamo perdere. Ha detto che io dicevo stamani che mi volevo fidanzare con lei e che poi in puntata l’ho attaccata. Va a dire in giro che io stamani dicevo che ero attratto e mi volevo fidanzare con lei“.

Quale sarà la verità? A svelare il mistero c’hanno pensato i telespettatori, che su Twitter hanno pubblicato delle prove schiaccianti. E ancora una volta ha ragione Beatrice.

In una clip Varrese rivolgendosi alla coinquilina le dice di provare attrazione e aggiunge anche che tra loro sarebbe potuta nascere una storia d’amore: “Io a volte sono stato attratto da te. Sì è vero perché c’è questa attrazione. Soprattutto quando ci siamo conosciuti meglio. Perché comunque tu sei una donna che attrae molto e se uno ti guarda in un altro modo è normale essere attratti. Avremmo potuto avere una storia io e te. Non pensi che potrebbe esserci stata una relazione?”

Dopo la domanda dell’attore, Beatrice è rimasta qualche istante in silenzio e poi ha replicato: “Sì poteva anche succedere“.