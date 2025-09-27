Variante stradale a Longarone per le Olimpiadi di Cortina

A Longarone si avviano importanti lavori per la costruzione di una variante stradale strategica nel territorio dolomitico e regionale, finanziata grazie ai Giochi olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. Dopo una conferenza di servizi, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, e a breve sarà bandita una gara dal valore di circa 396 milioni di euro.

Il nuovo tracciato avrà una lunghezza di circa 11,2 chilometri, di cui 1,6 in galleria. La variante partirà dallo svincolo di Soverzene, dove confluisce l’autostrada A27, e si ricollegherà alla strada 51 a nord di Castellavazzo. Il progetto prevede la costruzione di una galleria di 1.545 metri e sette viadotti per un totale di 3.260 metri, mirando a migliorare la sicurezza stradale nella statale Alemagna, attualmente caratterizzata da un alto tasso di incidentalità.

Il progetto approvato include anche modifiche richieste dalla comunità locale e dal Comune, come l’eliminazione di un viadotto in zona Fiere, a favore di un ponte meno impattante. Altre richieste riguardano la revisione delle barriere acustiche, l’eliminazione di uno svincolo nella zona artigianale di Rivalta e il miglioramento dell’innesto alla statale 51. Inoltre, si prevede una riqualificazione dell’area verde tra il torrente Maè e il ponte Malcolm e il potenziamento della ciclabile Venezia-Monaco per incentivare il turismo e la mobilità sostenibile.

Dopo anni di attesa, la variante di Longarone rappresenta una svolta cruciale per la viabilità veneta.