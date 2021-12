Due dosi di vaccino Moderna sono meno efficaci contro la variante Omicron. La protezione però aumenta in maniera rilevante con la dose booster. Luci e ombre nei primi dati e nelle news sul vaccino anti-Covid di Moderna contro la variante Omicron di Sars-CoV-2: da un lato dopo le due dosi del ciclo primario i titoli degli anticorpi neutralizzanti, pur rilevabili, sono risultati “significativamente inferiori” per Omicron rispetto al virus originario wild-type. Ma il booster ha mostrato di “aumentare significativamente” le difese. A riferirlo è l’azienda che comunica quanto emerso da “un primo sguardo dato alla valutazione del vaccino e del booster” da 50 microgrammi (dose dimezzata rispetto a quelle che si inoculano nel ciclo primario) contro il nuovo mutante.

Leggi anche Variante Omicron Sudafrica, dati su sintomi: news vaccini Pfizer e Moderna



Variante Omicron, scienziato Moderna: “E’ una vera minaccia”



“Dopo la serie primaria a 2 dosi del nostro vaccino – informa via Twitter – le persone avevano titoli di anticorpi neutralizzanti rilevabili contro Omicron”, ma “erano significativamente inferiori rispetto al virus wild-type”. Tuttavia, “una dose booster del vaccino mRNA-1273 al livello di dose di 50 µg ha aumentato significativamente i titoli degli anticorpi neutralizzanti anti-Omicron”, aggiunge Moderna spiegando che “questi e altri dati sono stati inviati a un server” in cui vengono pubblicati i lavori in versione prestampa (non ancora sottoposti a revisione fra pari), in modo da essere subito disponibili.

L’azienda Usa definisce “incoraggianti questi dati iniziali”. E annuncia: “Stiamo lavorando attivamente sulla nostra strategia in 3 parti per affrontare la variante Omicron. Ci aspettiamo dati su un booster di 100 microgrammi”, cioè a dose piena, “e sui nostri approcci al vaccino multivalente a mRna nella prossima settimana”.