Un paio di settimane per capire se e come i vaccini bloccano la variante Omicron del covid. “Le varianti non sono sinonimo di allerta o di preoccupazione; per capire quanto può incidere serve uno studio accurato. Per valutare la risposta dei vaccinati a questa nuova variante ci vogliono 1-2 settimane: i giorni necessari a capire se, come penso, gli anticorpi potranno bloccare questa variante”, dice il presidente di Aifa, il professor Giorgio Palù, a ‘Mezz’ora in più’. “Un virus con tante variazioni insorge dove non si vaccina perché i vaccini selezionano le variazioni: più si vaccina e meno il virus replica”, prosegue.

“Per valutare la risposta dei vaccinati alla variante ci vorranno 1-2 settimane. Con esperimenti di pochi giorni possiamo sapere se gli anticorpi sono in grado di arginare questa variante come penso”, ribadisce. “Non sappiamo se un virus con tutte queste mutazioni sarà più virulento. Abbiamo il sospetto che sia più contagioso e possa infettare soggetti vaccinati. Non sappiamo se il virus possa provocare una malattia più o meno grave, ce lo diranno gli esperimenti in laboratorio”.