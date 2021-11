“La lezione che deriva dalla variante Omicron è che dobbiamo vaccinarci contro Covid-19, vaccinare i bambini e vaccinare il mondo. Finché il virus circola saremo sotto scacco”. Così l’immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Humanitas, questa mattina su Rai Radio1 a ‘Sabato Anch’io’.

Per Mantovani la chiusura sui viaggi contro la nuova variante “è una misura temporanea che ci consente di capire la situazione. A lungo andare non è chiudendoci che risolveremo la situazione”. E la cooperazione internazionale è fondamentale. “La liberalizzazione dei brevetti è tema su cui ci sono opinioni diverse. È importante in questo momento condividere la capacità di produrre. L’Unione Europea anche grazie al nostro primo ministro sta iniziando a sostenere la costruzione di impianti in Paesi africani”, ha aggiunto.

Poi, parlando dei più piccoli: “Per il bene dei bambini io penso sia importante vaccinarli contro il Covid-19. È vero che la malattia li colpisce più raramente ma si ammalano. I vantaggi superano i rischi”.

Ed ha ricordato che, nella lotta al Covid, non siamo all’anno zero. “Innanzitutto curiamo meglio, abbiamo più armi. I vaccini sono la nostra cintura di sicurezza. Non credo che potremo eliminare il virus ma potremo conviverci. Più il virus corre, più si replica, più genera varianti. Le varianti sono nate nei Paesi poveri. Allora noi dobbiamo condividere i vaccini. Dobbiamo fermare il virus”, ha concluso.