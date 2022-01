“Record di contagi? Si potrebbe cominciare a non contarli”. L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di igiene all’Università del Salento, si esprime così a Coffee Break, su La7, dopo il bollettino di ieri. In Italia sono stati registrati oltre 170mila nuovi casi di coronavirus. “Si potrebbe cominciare a non dire quanti tamponi positivi abbiamo ogni giorno. Nella stagione invernale, l’influenza fa tra i 6000 e gli 8000 morti ma non sentiamo parlare al telegiornale di casi quotidiani da influenza”, dice Lopalco. “Questo non è un raffreddore, sia chiaro, ma è una situazione da gestire con metodi ordinari”, afferma riferendosi all’aumento dei contagi provocato dalla variante Omicron. “La corsa al tampone è ingiustificata”, osserva.