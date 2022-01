Covid in Italia e contagi anche da variante Omicron? “Sono numeri che è difficile dare, però, partendo dalla media dell’ultima settimana di 150-200 mila casi, sono numeri sicuramente alti, credo che sfonderanno il muro dei 300 mila“. Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute e presidente della Federazione mondiale di Sanità Pubblica, a ‘Buongiorno’ su Sky Tg24.

“Il picco non lo abbiamo ancora raggiunto – ha chiarito l’esperto -, lo si può raggiungere solo se in qualche modo ci si attrezza. Le misure stanno entrando in vigore, ma non sono secondo me sufficienti – ha ribadito Ricciardi – per invertire rapidamente il picco che continuerà a essere spostato nel tempo, probabilmente a fine gennaio, inizio febbraio. Difficile dire quali numeri rischiamo, però se prevale Omicron – ha spiegato – c’è un raddoppio di casi ogni 3-4 giorni. Nei primi dieci giorni di gennaio abbiamo avuto più di un milione di casi, c’è stato un raddoppio rispetto a prima, è chiaro che se non invertiamo la curva epidemica questi raddoppi si susseguiranno. Corriamo il rischio di avere centinaia di migliaia di casi al giorno”.