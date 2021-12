Un lockdown di 2 settimane per non vaccinati da applicare subito? “Qui siamo nel campo non dell’analisi della realtà, ma della demagogia. Riguardo ai contagi a cui stiamo assistendo, i vaccinati sono un problema, ma non sono il problema”. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è il virologo Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova.

L’esperto commenta la possibilità di introdurre restrizioni solo per non vaccinati, suggerita da diversi esperti per arginare la risalita dei contagi, fra festività e variante Omicron in agguato. “Il problema – analizza Crisanti – è che si sapeva fin da giugno che c’era bisogno della terza dose di vaccino anti-Covid e da giugno fino ad agosto inoltrato non si è fatto che parlare di immunità di gregge quando praticamente tutti dicevano che non si sarebbe realizzata, come infatti i dati dimostrano. Si è perso tempo”.