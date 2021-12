Variante Omicron si diffonde sempre più in Italia. “Nelle terapie intensive la crescita è lenta, ma continua in tutto il Paese” e l’Rt si mantiene al di sopra di uno” dice Silvio Brusaferro in conferenza stampa a palazzo Chigi. Grazie alla flash survey “è possibile fare una stima sulla prevalenza della circolazione di Omicron, si attesta un po’ sopra il 28% e marca come questa variante cresca in modo rapido“, sottolinea il presidente dell’Iss. Una crescita che fa pensare a un “raddoppio in due giornate” quindi si può stimare che la variante Omicron sarà “dominante nelle prossime settimane”.