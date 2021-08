“I nuovi casi registrati in Toscana sono 765 su 13.787 test di cui 9.006 tamponi molecolari e 4.781 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,55% (11,3% sulle prime diagnosi)”. I contagi di oggi, 5 agosto, sono come quelli del giorno precedente (era dall’8 maggio che non si registravano tanti nuovi positivi). Tre i morti, età media 70 anni. I numeri che raccontano della circolazione della variante Delta, fotografata anche dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ogni settimana. La Toscana, insieme alle Marche, diventa arancione (come Sicilia e Sardegna lo erano diventate la settimana scorsa.

La classificazione europea

Si alza dunque la zona di attenzione, con la Toscana arancione insieme a Marche, Sicilia e Sardegna dove i contagi corrono. Nella mappa settimanale pubblicata dal Ecdc in verde rimangono solo Valle d’Aosta, Molise e Puglia, mentre tutte le altre sono in giallo. Nel resto d’Europa quasi tutta la Spagna diventa rosso scuro, assieme al Sud della Francia, la parte nord dell’Irlanda e Cipro. Arancione Grecia, Portogallo, Malta, Sud dell’Irlanda, gran parte della Francia ed Estonia. Tornano in giallo Svezia e Finlandia. In Germania, in Europa orientale e parte della Norvegia permane la fascia verde. La mappa europea dell’Ecdc viene usata come riferimento per decidere le restrizioni di viaggio da molti Paesi Ue.

Giani preoccupato per il turismo

Il presidente della Regione Eugenio Giani, ammette che potrebbero esserci ripercussioni sul turismo: “Sicuramente”, dice rispondendo a una domanda specifica dei cronisti. “Ee secondo me sono dati che connotano una situazione che personalmente non ritrovo. Ci troviamo ad avere una situazione chiaramente di stabilizzazione della curva e in questo contesto vediamo che abbiamo 225 ricoveri, ma nei reparti covid ci sono più di 5 mila posti a disposizione. Abbiamo in terapia intensiva 22 persone ricoverate, quando noi ne possiamo reggere fino a 650-700. Quindi rimango perplesso”.

Giani insiste sul rallentamento dei contagi: “Di fronte a un terribile nemico come il covid – afferma – non si deve eccedere in ottimismo, quindi sono molto misurato, ma il fatto che per la prima volta dopo cinque settimane di crescita anche molto forte del covid, il giovedì, giorno di più alta diffusione, abbiamo un dato simile a quello della scorsa settimana” è positivo perché implica un rallentamento della crescita della curva.

Vandali a Pisa

Il presidente della Regione Toscana anticipando oggi i dati sull’andamento dell’epidemia aveva spiegato che il “72% dei toscani over 12 ha ricevuto la prima dose” e che nelle ultime 24 ore sono stati somministrati “35mila i vaccini”. Giani ha postato anche la foto di un cartello di quelli che indicano i luoghi della vaccinazione, che si trova all’interno del centro vaccinale di Ospedaletto. Qualcuno con lo spray rosso ha scritto: “Questo è un crimine”. Il governatore ha così risposto su Facebook: “Criminale è chi vandalizza il centro vaccinale di Ospedaletto a Pisa. Esprimo piena solidarietà agli operatori sanitari che ogni giorno danno il massimo per rendere la #Toscanasicura. Noi andiamo avanti e non ci fermiamo!“.

Il bollettino completo

In Toscana sono 254.983 i casi di positività al Coronavirus, 765 in più rispetto a ieri. L’età media dei nuovi positivi è di 33 anni circa: il 24% ha meno di 20 anni, il 45% tra 20 e 39 anni, il 22% tra 40 e 59 anni, il 6% tra 60 e 79 anni, il 3% ha 80 anni o più. Purtroppo si registrano tre nuovi decessi – tutti uomini, età media 70 anni, residenti uno in provincia di Livorno, due in quella di Grosseto – che portano il totale a 6.924. Deciso aumento dei ricoverati che tornano sopra quota 200: rispetto a ieri sono 25 in più, per un totale di 223, di cui 22 in terapia intensiva (1 in più). Questi i dati diffusi dalla Regione.

I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 238.967 (93,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 9.092, +6,5% rispetto a ieri. Complessivamente, 8.869 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (526 in più rispetto a ieri, più 6,3%). Sono 12.354 (39 in più rispetto a ieri, più 0,3%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alla singole province Firenze registra 267 casi in più rispetto a ieri, Prato 60, Pistoia 78, Massa Carrara 28, Lucca 74, Pisa 90, Livorno 63, Arezzo 52, Siena 31, Grosseto 22.