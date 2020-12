“In questo momento tra di noi non sta circolando l’idea che si vada a nuove restrizioni. Perché dovrebbero esserci?”. Lo ha detto a 24Mattino su Radio 24 la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa. “C’è un forte appello a tutti coloro che hanno circolato negli ultimi 15 giorni in Inghilterra, o ci hanno soggiornato e sono arrivati in questo periodo, perché denuncino la propria presenza e il proprio arrivo alle Asl e facciano subito un tampone anche se lo hanno fatto in Inghilterra prima di arrivare. Le tracce possono essere rilevate dal tampone e va fatto. Chi non lo fa – ha sottolineato – viola una disposizione stringente, perché il ministro ha firmato ieri l’ordinanza”.

