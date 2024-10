Variante Covid Xec: sintomi e aggiornamenti sui vaccini di Pfizer e Moderna secondo gli esperti

Negli ultimi giorni, la nuova variante Covid Xec ha attirato l’attenzione in Italia e oltre. Gli esperti offrono importanti chiarimenti su sintomi e sull’efficacia dei vaccini di Pfizer e Moderna. Il virologo Fabrizio Pregliasco ha espresso preoccupazione, affermando che “il Covid non è più il virus noto all’inizio della pandemia”, trasformandosi in un nemico con cui convivere. È evidente che il virus continua a rappresentare un serio rischio per persone anziane e con fragilità, rendendo la vaccinazione essenziale.

Il professor Vincenzo Baldo, esperto in Igiene all’Università di Padova, ha sottolineato che i contagi non sono mai finiti e che gli asintomatici possono ulcerare la salute dei più vulnerabili, sebbene ignari della loro condizione. Ha ribadito che la vaccinazione rimane l’unico scudo efficace, specialmente per gli over 65 e per chi ha un sistema immunitario compromesso.

Scott Roberts, specialista di Yale Medicine, ha aggiunto che mentre i vaccini aggiornati per il 2024-2025 potrebbero non garantire una protezione totale contro varianti in evoluzione come la Xec, dovrebbero comunque fornire un certo grado di sicurezza.

Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, dal 26 settembre al 2 ottobre, i nuovi casi di Covid sono aumentati a 13.073, segnando un incremento del 17% rispetto alla settimana precedente. Anche se i decessi sono diminuiti da 112 a 85, è preoccupante il numero crescente di tamponi effettuati, che ha raggiunto 95.017, con un incremento del tasso di positività dal 13,1% al 13,8%.

Infine, la situazione delle varianti mostra una co-circolazione di diversi sotto-varianti con un predominio specifico per la KP.3.1.1, mentre la proporzione di sequenziamenti legati alla variante ricombinante XEC è in aumento. Questo scenario suggerisce che il Covid continua ad essere una questione di salute pubblica urgente, sottolineando l’importanza della vigilanza e della vaccinazione per contenere la diffusione del virus.