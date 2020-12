I test per la diagnosi di Covid sono ugualmente efficaci anche nell’individuare la nuova variante inglese? La malattia che provoca è la stessa? I farmaci che vengono usati e i vaccini già sviluppati per il coronavirus Sars-CoV-2 combatteranno anche il nuovo mutante? E infine, l’alto numero di contagi che si registra in Italia in questa seconda ondata epidemica potrebbe essere legato alla variante Gb? Sono le 4 domande alle quali la scienza è chiamata a rispondere secondo Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università Statale di Milano, che auspica “uno studio immediato – spiega all’Adnkronos Salute – un confronto che ovviamente dovrà essere fatto a livello internazionale per avere casistiche ampie, e con la collaborazione dei colleghi britannici”.

Fonte