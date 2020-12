Sulla variante inglese del coronavirus Sars-Cov2 “si è fatto un allarmismo ingiustificato” perché non ci sono studi virologici e biologici che dimostrano che faccia più danni di altri. Lo afferma all’Adnkronos Salute Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). “Abbiamo solo un’informazione di sequenziamento genomico pubblicata su un sito informatico e non su riviste scientifiche, e non c’è dietro nessuno studio virologico” che possa dimostrare che tale mutazione “è correlata a un fenotipo, cioè a una virulenza o una replicazione aumentata”, aggiunge.

